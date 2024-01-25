Непомнящих Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Непомнящих Ефим
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Гарцева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Непомнящих Николай Иванович
Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Непомнящих Александр Иванович
Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Непомнящих Михаил
Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Непомнящих Владимир Иванович
Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тележинская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна
Смерть
Неизвестно