Непомнящих Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомнящих Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Непомнящих Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Гарцева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Непомнящих Николай Иванович

Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Непомнящих Александр Иванович

Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Непомнящих Михаил

Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Непомнящих Владимир Иванович

Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тележинская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Непомняших Евдокия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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