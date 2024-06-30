Паршева (Доронина) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Доронин Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паршев Александр
Отец ребёнка: Паршев Николай Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.04.1958
Дочь: Осина (Рыбкина) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Рыбкин Петр Леонтьевич
Смерть
1996