Паршева (Доронина) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршева (Доронина) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Доронин Антон Сергеевич

Мать: Доронина Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршев Александр

Отец ребёнка: Паршев Николай Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.04.1958

Дочь: Осина (Рыбкина) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Рыбкин Петр Леонтьевич

Смерть
1996

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