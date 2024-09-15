Рядинский (Ряденской) Иван Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти17945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1736
Отец: Рядинский (Ряденской) Сидор Степанович
Мать: не указана
Во 2 РС 1748 года - 11 лет (фактически 1747 год). РГАДА 350-2-4175, л. 1. Книга переписная купцов и однодворцев г. Яблонова, однодворцев и помещичьих крестьян Орлицкого, Холанского, Завального станов ... Показать все
Бракосочетание
До 1760
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Рядинский (Ряденской) Яков Иванович
Мать ребёнка: Рядинская (Боева) Ульяна Матвеевна
В 3 РС в 1765 году - 5 лет. РГАДА 350-2-4177, л. 295-295 об. Сказка посадских людей города Яблонов
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Рядинский (Ряденской) Алексей Иванович
Мать ребёнка: Рядинская (Боева) Ульяна Матвеевна
В 3 РС в 1765 году - год. РГАДА 350-2-4177, л. 295-295 об. Сказка посадских людей города Яблонов
Смерть
17945
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