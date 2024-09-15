Рядинский (Ряденской) Иван Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рядинский (Ряденской) Иван Сидорович

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

17945

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Рядинский (Ряденской) Сидор Степанович

Мать: не указана

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Во 2 РС 1748 года - 11 лет (фактически 1747 год). РГАДА 350-2-4175, л. 1. Книга переписная купцов и однодворцев г. Яблонова, однодворцев и помещичьих крестьян Орлицкого, Холанского, Завального станов ... Показать все
Бракосочетание
До 1760

Жена: Рядинская (Боева) Ульяна Матвеевна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Рядинский (Ряденской) Яков Иванович

Мать ребёнка: Рядинская (Боева) Ульяна Матвеевна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В 3 РС в 1765 году - 5 лет. РГАДА 350-2-4177, л. 295-295 об. Сказка посадских людей города Яблонов
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Рядинский (Ряденской) Алексей Иванович

Мать ребёнка: Рядинская (Боева) Ульяна Матвеевна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В 3 РС в 1765 году - год. РГАДА 350-2-4177, л. 295-295 об. Сказка посадских людей города Яблонов
Смерть
17945
Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
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