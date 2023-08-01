Трофимов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: Трофимова Елена Андреевна

Смерть
1986
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