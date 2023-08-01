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Трофимов Иван Иванович
Трофимов Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1986
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Трофимова Елена Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать:
Трофимова Елена Андреевна
Смерть
1986
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