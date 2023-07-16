Калясников Петр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калясников Петр Ильич

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1937

Дочь: Ярышева (Ерёмина) Галина Петровна

Мать ребёнка: Ерёмина Александра Андреевна

Рождение ребёнка
08.04.1939

Дочь: Месилова (Ерёмина) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Ерёмина Александра Андреевна

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Смерть
1942

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