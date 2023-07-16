Калясников Петр Ильич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1937
Дочь: Ярышева (Ерёмина) Галина Петровна
Мать ребёнка: Ерёмина Александра Андреевна
Рождение ребёнка
08.04.1939
Дочь: Месилова (Ерёмина) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Ерёмина Александра Андреевна
Космакова, Сысертский, Свердловская область
Смерть
1942