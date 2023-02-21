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Настасья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ефим Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Балакирево, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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