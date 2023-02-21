Настасья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Федор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ефим Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Сергеев
Смерть
Неизвестно