Лоскутова (Глотова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Глотова) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Грузия
Рождение ребёнка
21.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тбилиси, Грузия
Смерть
Неизвестно
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