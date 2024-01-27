Лоскутова (Глотова) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Грузия
Рождение ребёнка
21.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тбилиси, Грузия
Смерть
Неизвестно