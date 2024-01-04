Ломанов Вениамин Вениаминовия
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1915
Дата смерти07.07.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1915
Отец: Ломанов Вениамин
Рождение ребёнка
24.07.1940
Сын: Ломанов Борис Вениаминович
Мать ребёнка: Ломанова Зинаида Борисовна
Рождение ребёнка
06.11.1944
Дочь: Ломанова Надежда Вениаминовна
Мать ребёнка: Ломанова Зинаида Борисовна
Рождение ребёнка
10.06.1946
Сын: Ломанов Анатолий Вениаминович
Мать ребёнка: Ломанова Зинаида Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1973
Москва, город федерального значения Москва