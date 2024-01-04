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Ломанов Вениамин Вениаминовия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1915

Дата смерти

07.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1915

Отец: Ломанов Вениамин

Мать: Коноплева Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
24.07.1940

Сын: Ломанов Борис Вениаминович

Мать ребёнка: Ломанова Зинаида Борисовна

Рождение ребёнка
06.11.1944

Дочь: Ломанова Надежда Вениаминовна

Мать ребёнка: Ломанова Зинаида Борисовна

Рождение ребёнка
10.06.1946

Сын: Ломанов Анатолий Вениаминович

Мать ребёнка: Ломанова Зинаида Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломанова Зинаида Борисовна

Смерть
07.07.1973
Москва, город федерального значения Москва
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