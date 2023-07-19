Лопухин-Демидов Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1765
Дата смерти19.01.1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1765
Рождение ребёнка
08.02.1803
Сын: Демидов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Лопухина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лопухин-Демидов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Лопухина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Демидов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Лопухина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Лопухина Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
за прекращением рода св.кн. Лопухиных ему разрешено присвоить к своей фамилии прозвание Лопухина
Смерть
19.01.1827