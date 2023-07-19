Лопухин-Демидов Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухин-Демидов Григорий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1765

Дата смерти

19.01.1827

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1765

Отец: Демидов Александр Григорьевич

Мать: Демидова Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
08.02.1803

Сын: Демидов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Лопухина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лопухин-Демидов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Лопухина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Демидов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Лопухина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Лопухина Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Екатерина Петровна

за прекращением рода св.кн. Лопухиных ему разрешено присвоить к своей фамилии прозвание Лопухина
Смерть
19.01.1827
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