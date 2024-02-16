Евдокия Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1906
Дочь: Муллина Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1908
Дочь: Муллина Устинья Гавриловна
Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1910
Дочь: Муллина Таисия Гавриловна
Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1912
Дочь: Муллина Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1915
Сын: Муллин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1916
Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1917
Сын: Муллин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1917
Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1919
Дочь: Муллина Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муллина Агрепина Гавриловна
Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно