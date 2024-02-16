Евдокия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1906

Дочь: Муллина Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1908

Дочь: Муллина Устинья Гавриловна

Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1910

Дочь: Муллина Таисия Гавриловна

Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1912

Дочь: Муллина Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1915

Сын: Муллин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1916

Сын: Муллин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1917

Сын: Муллин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1917

Сын: Муллин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
28.03.1919

Дочь: Муллина Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муллина Агрепина Гавриловна

Отец ребёнка: Муллин Гавриил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно
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