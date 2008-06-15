(Котова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1914
Дата смерти15.06.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1940
Рождение ребёнка
09.12.1944
Отец ребёнка: Котов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Шатура Город, Город Шатура, Деревня Бармино
Смерть
15.06.2008
Середниковское сельское кладбище ГО Шатура