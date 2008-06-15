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(Котова) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1914

Дата смерти

15.06.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1944 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Николай Петрович

Рождение ребёнка
09.12.1944

Сын: Котов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Шатура Город, Город Шатура, Деревня Бармино
Смерть
15.06.2008
Середниковское сельское кладбище ГО Шатура
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