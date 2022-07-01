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Таисин Тихон Фёдорович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.06.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1865 ст.

Отец: Таисин Фёдор Вуколович

Мать: Таисина Стефанида Ефимовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
17.07.1883 ст.

Жена: Таисина (Купцова) Иулитта Прокопьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-324 (справка выдана 30 ноября 1911 года) д. Воинки крестьянина Фёдора Вуколовича Таисина сын Тихон (18 лет) и деревни Воинки крестьянина Прокопия Стефановича Купцова дочь Иулитта Прокопьев... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1888 ст.

Сын: Таисин Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Таисина (Купцова) Иулитта Прокопьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
07.05.1892 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
7 мая 1892 Тихон вышел из семьи и переехал из Воинки в Тулу (дело о разделе Фёдора и Тихона Викуловых, ГАКО 147-1-44)
Рождение ребёнка
10.05.1893 ст.

Сын: Гурьев (Таисин) Георгий Тихонович

Мать ребёнка: Таисина (Купцова) Иулитта Прокопьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Калужской губернии и уезда Бобровской волости, деревни Воинки крестьянин Тихон Фёдорович Таисин и его жена Улита Прокопьевна Восприемники: крестьянин деревни Воинка Павел Фёдорович Таисин и вдова Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Гурьев (Таисин) Сергей Тихонович

Мать ребёнка: Таисина (Купцова) Иулитта Прокопьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Гурьев-Таисин Тихон Тихонович

Мать ребёнка: Таисина (Купцова) Иулитта Прокопьевна

Тула, город Тула, Тульская область
ГАТО 93-1-78 (ф.357) 1 июня 1899 Святодуховская церковь ТИХОН Калужской губернии и уезда, Бобровской волости, деревни Воинка крестьянин Тихон Фёдорович и жена его Иулитта Прокопьева Восприемники: Кал... Показать все
Смерть
Неизвестно

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