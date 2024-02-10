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Холодных Александр Владимирович

Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

14.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1973

Отец: Холодных Владимир

Мать: Холодных (Генералова) Любовь Николаевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодных (Безуглова) Лилия Валерьевна

Рождение ребёнка
29.03.1995

Сын: Холодных Сергей Александрович

Мать ребёнка: Холодных (Безуглова) Лилия Валерьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.07.2004

Дочь: Холодных Дарья Александровна

Мать ребёнка: Холодных (Безуглова) Лилия Валерьевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

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