Холодных Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения14.08.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1995
Сын: Холодных Сергей Александрович
Мать ребёнка: Холодных (Безуглова) Лилия Валерьевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.07.2004
Дочь: Холодных Дарья Александровна
Мать ребёнка: Холодных (Безуглова) Лилия Валерьевна