Лебедева (Кокотенко) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокотенко Виктор Яковлевич
Мать: Идея (Ида)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Ольга
Отец ребёнка: Лебедев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Виктор
Отец ребёнка: Лебедев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Александр
Смерть
Неизвестно