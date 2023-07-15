Лебедева (Кокотенко) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Кокотенко) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокотенко Виктор Яковлевич

Мать: Идея (Ида)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Ольга

Отец ребёнка: Лебедев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Виктор

Отец ребёнка: Лебедев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Александр

Смерть
Неизвестно

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