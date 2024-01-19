Сунцова (Новикова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунцова (Новикова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1939

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

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Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939

Отец: Новиков Николай Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сунцов Александр Константинович

Рождение ребёнка
12.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сунцов Александр Константинович

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунцов Александр Константинович

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