Сунцова (Новикова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939
Отец: Новиков Николай Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сунцов Александр Константинович
Рождение ребёнка
12.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сунцов Александр Константинович
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно