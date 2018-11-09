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Станкевич Мия Вячеславовна
Станкевич Мия Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.2018
Пол
Женский
Отец
Станкевич Вячеслав
Мать
Кохан Дарья Витальевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.2018
Отец:
Станкевич Вячеслав
Мать:
Кохан Дарья Витальевна
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