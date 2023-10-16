Вострикова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
13.06.1785

Сын: Востриков Максим Васильевич

Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1789

Сын: Востриков Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Востриков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич

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