Вострикова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1785
Сын: Востриков Максим Васильевич
Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1789
Сын: Востриков Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Востриков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Востриков Василий Васильевич