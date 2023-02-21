Ковалев Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.2010

Сын: Ковалев Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.2014

Дочь: Ковалева Полина Евгеньевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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