Ковалев Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.2010
Сын: Ковалев Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.2014
Дочь: Ковалева Полина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности