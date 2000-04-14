Лаптева (Казакова) Матрена
Место рождения
Дата рождения10.02.1926
Дата смерти14.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926
Отец: Казаков Захар
Мать: Казакова Татьяна
Рождение ребёнка
24.01.1953
Сын: Лаптев Владимир
Отец ребёнка: Лаптев Николай
Рождение ребёнка
01.04.1954
Сын: Лаптев Василий
Отец ребёнка: Лаптев Николай
Бурлаки, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.02.1956
Дочь: Покатилова Валентина
Отец ребёнка: Лаптев Николай
Рождение ребёнка
30.10.1957
Дочь: Серенко Надежда
Отец ребёнка: Лаптев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптев Николай
Смерть
14.04.2000
Омск, город Омск, Омская область