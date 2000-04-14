Лаптева (Казакова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Казакова) Матрена

Место рождения

Воскресенка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

10.02.1926

Дата смерти

14.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926

Отец: Казаков Захар

Мать: Казакова Татьяна

Воскресенка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.01.1953

Сын: Лаптев Владимир

Отец ребёнка: Лаптев Николай

Рождение ребёнка
01.04.1954

Сын: Лаптев Василий

Отец ребёнка: Лаптев Николай

Бурлаки, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.02.1956

Дочь: Покатилова Валентина

Отец ребёнка: Лаптев Николай

Рождение ребёнка
30.10.1957

Дочь: Серенко Надежда

Отец ребёнка: Лаптев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Николай

Смерть
14.04.2000
Омск, город Омск, Омская область
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