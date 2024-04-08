Ершова Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Ершов Семён Кирсантьев
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Ершов Семён Кирсантьев
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно