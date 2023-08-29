Бабенкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бабенкова Александра Романовна
Отец ребёнка: Бабенков Роман
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бабенков Василий Романович
Отец ребёнка: Бабенков Роман
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Бабенкова Любовь Романовна
Отец ребёнка: Бабенков Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабенков Роман
Смерть
Неизвестно