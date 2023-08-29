Бабенкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенкова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бабенкова Александра Романовна

Отец ребёнка: Бабенков Роман

Рождение ребёнка
1916

Сын: Бабенков Василий Романович

Отец ребёнка: Бабенков Роман

Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Бабенкова Любовь Романовна

Отец ребёнка: Бабенков Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабенков Роман

Смерть
Неизвестно
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