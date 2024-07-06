Зыков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков Пётр Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.?.1835
Дочь: (Зыкова) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Параскева Ивановна
Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно