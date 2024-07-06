Зыков Иван Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зыков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Пётр Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
20.?.1835

Дочь: (Зыкова) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Параскева Ивановна

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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