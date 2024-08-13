Корноухова (Богомолова) Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1902
Рождение ребёнка
27.10.1903
Сын: Корноухов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.07.1905
Дочь: (Корноухова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Прокопьевич