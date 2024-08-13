Корноухова (Богомолова) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (Богомолова) Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1902

Муж: Корноухов Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
27.10.1903

Сын: Корноухов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
27.07.1905

Дочь: (Корноухова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Прокопьевич

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