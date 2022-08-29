Люля / Кузнецов Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Люля / Кузнецов Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кузнецова) Анна
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кузнецова) Анна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кузнецова) Анна
Смерть
Неизвестно