Люля / Кузнецов Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люля / Кузнецов Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Люля / Кузнецов Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кузнецова) Анна

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кузнецова) Анна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кузнецова) Анна

Смерть
Неизвестно

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