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(Рекшинская) Раиса

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

01.05.1902

Дата смерти

07.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1902

Отец: Рекшинский Семен

Мать: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1902 по 1922
Работа или профессия
С 1922 по 1927
медсестра
Образование
С 1922 по 1927
Нижегородский гос. университет, медицинский факультет
высшее
Место жительства
С 1922 по 1984
Работа или профессия
С 1927
с. Турбанка
врач
Бракосочетание
1932

Муж: Иванов Виктор Александрович

Работа или профессия
С 1935 по 1936
главный врач поезда переселенцев в Сибирь
Военная служба
С 1941 по 1943
Ленинградский фронт, госпиталь на Дальнем Востоке
Развод
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Богородский костно-туберкулезный детский санаторий
педиатр
Работа или профессия
Неизвестно
ясли Чернореченского химкомбината
педиатр
Смерть
07.10.1984
г. Горький
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