(Рекшинская) Раиса
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения01.05.1902
Дата смерти07.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1902
Отец: Рекшинский Семен
г. Семенов, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1902 по 1922
Работа или профессия
С 1922 по 1927
медсестра
Образование
С 1922 по 1927
Нижегородский гос. университет, медицинский факультет
высшее
Место жительства
С 1922 по 1984
Работа или профессия
С 1927
с. Турбанка
врач
Бракосочетание
1932
Работа или профессия
С 1935 по 1936
главный врач поезда переселенцев в Сибирь
Военная служба
С 1941 по 1943
Ленинградский фронт, госпиталь на Дальнем Востоке
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Богородский костно-туберкулезный детский санаторий
педиатр
Работа или профессия
Неизвестно
ясли Чернореченского химкомбината
педиатр
Смерть
07.10.1984
г. Горький