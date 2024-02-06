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Мальцов Василий Власович

Место рождения

Семица, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
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Место
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Рождение
Около 1723

Отец: Мальцов Влас Иванович

Мать: не указана

Семица, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Мальцов Мартын Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Емельяновна

Курская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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