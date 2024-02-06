Мальцов Василий Власович
Место рожденияСемица, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Мальцов Влас Иванович
Семица, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Мальцов Мартын Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Емельяновна
Курская губ., Тимский уезд, с. Семица, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Емельяновна
Смерть
Неизвестно