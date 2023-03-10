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Тибутев Михаил Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Федот Петров

Мать: Настасья Мартынова

Бракосочетание
11.10.1801

Жена: Мавра (Марфа) Семенова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Тибутев Филат Михайлов

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Тибутев Антон Михайлов

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Тибутев Кирилл Михайлов

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра (Марфа) Семенова

Смерть
Неизвестно
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