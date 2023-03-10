Тибутев Михаил Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Федот Петров
Мать: Настасья Мартынова
Бракосочетание
11.10.1801
Жена: Мавра (Марфа) Семенова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра (Марфа) Семенова
Смерть
Неизвестно