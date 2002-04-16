Королёв Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1953

Дата смерти

16.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.04.2002
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