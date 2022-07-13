Вежава Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вежава Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев

Рождение ребёнка
1733

Сын: Еремей Макаров Еремка Макаров

Отец ребёнка: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев

Рождение ребёнка
1745

Сын: Клементей Макаров

Отец ребёнка: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев

Смерть
Неизвестно

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