Вежава Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1733
Сын: Еремей Макаров Еремка Макаров
Отец ребёнка: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев
Рождение ребёнка
1745
Сын: Клементей Макаров
Отец ребёнка: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев
Смерть
Неизвестно