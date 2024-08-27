Рамазанов Гази — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Гази

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Кура-Мухаммад Газиевич

Мать ребёнка: Гусейнова Аминат Османовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Саид-Мухаммад Газиевич

Мать ребёнка: Гусейнова Аминат Османовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусейнова Аминат Османовна

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Рамазанова Фатима Газиевна

Мать ребёнка: Гусейнова Аминат Османовна

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