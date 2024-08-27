Рамазанов Гази
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Кура-Мухаммад Газиевич
Мать ребёнка: Гусейнова Аминат Османовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Саид-Мухаммад Газиевич
Мать ребёнка: Гусейнова Аминат Османовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Рамазанова Фатима Газиевна
Мать ребёнка: Гусейнова Аминат Османовна