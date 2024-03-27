Акжигитов Абдулхамит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акжигитов Абдулхамит

Место рождения

Пензенская обл. Каменский р.н сКобылкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Мать: Акжигитова Мухтарямя

Пензенская обл. Каменский р.н сКобылкино
Смерть
Неизвестно
Пензенская обл. Каменский р.н сКобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенской обл Каменской р.н сКобылкино
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