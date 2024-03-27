Акжигитов Абдулхамит
Место рожденияПензенская обл. Каменский р.н сКобылкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Мать: Акжигитова Мухтарямя
Пензенская обл. Каменский р.н сКобылкино
Смерть
Неизвестно
Пензенская обл. Каменский р.н сКобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенской обл Каменской р.н сКобылкино