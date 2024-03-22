Пичугин Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1915
Дата смерти28.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1915
Рождение ребёнка
17.01.1945
Сын: Пичугин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Пичугина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1952
Сын: Пичугин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пичугина Анна Михайловна
Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
07.10.1954
Мать ребёнка: Пичугина Анна Михайловна
Смерть
28.07.1970