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Пичугин Михаил Сергеевич

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Место рождения

Губино, Вознесенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

23.09.1915

Дата смерти

28.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1915

Отец: Пичугин Сергей Дмитриевич

Мать: Пичугина Евдокия Зиновьевна

Губино, Вознесенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1945

Сын: Пичугин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Пичугина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Пичугин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пичугина Анна Михайловна

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
07.10.1954

Сын: Пичугин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Пичугина Анна Михайловна

Смерть
28.07.1970
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