Куркина (Боровикова) Эмилия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1930
Дата смерти20.03.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1930
Рождение ребёнка
Около 1957
Дочь: Тамара Петровна
Отец ребёнка: Куркин Петр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1964
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Куркин Петр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Куркин Петр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куркин Петр Ильич
Смерть
20.03.2010
Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область