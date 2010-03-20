Куркина (Боровикова) Эмилия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркина (Боровикова) Эмилия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1930

Дата смерти

20.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1930

Отец: Боровиков Александр Никитьевич

Мать: Боровикова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1957

Дочь: Тамара Петровна

Отец ребёнка: Куркин Петр Ильич

Рождение ребёнка
Около 1964

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Куркин Петр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Куркин Петр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркин Петр Ильич

Смерть
20.03.2010
Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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