Хохловы Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохловы Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Хохлов Николай Лукич

Мать: скрыто настройками приватности

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