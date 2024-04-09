Васса Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Федор Назарович
Отец ребёнка: Назар Петрович
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Варвара Назаровна
Отец ребёнка: Назар Петрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Назаровна
Отец ребёнка: Назар Петрович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Иван Назарович
Отец ребёнка: Назар Петрович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Андрей Назарович
Отец ребёнка: Назар Петрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Матвей Назарович
Отец ребёнка: Назар Петрович