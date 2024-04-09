Васса Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Федор Назарович

Отец ребёнка: Назар Петрович

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Варвара Назаровна

Отец ребёнка: Назар Петрович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Назаровна

Отец ребёнка: Назар Петрович

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Иван Назарович

Отец ребёнка: Назар Петрович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Андрей Назарович

Отец ребёнка: Назар Петрович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Матвей Назарович

Отец ребёнка: Назар Петрович

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