(Гусарова) Меланья Нестерова
женский, родилась 1831, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецГусаров Нестор Корнилов1812 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гусаров Нестор Корнилов
Мать: ?
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно