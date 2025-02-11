(Гусарова) Меланья Нестерова 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гусарова) Меланья Нестерова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1831, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Гусаров Нестор Корнилов1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гусаров Нестор Корнилов

Мать: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Смерть
Неизвестно

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