Григорьев Егор Александрович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Григорьева (Земдянцева) Александра Григорьевна22.09.1921 г.р.
Дети
Григорьев Виктор ЕгоровичНеизвестно г.р.
Григорьев Геннадий ЕгоровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Виктор Егорович
Мать ребёнка: Григорьева (Земдянцева) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Геннадий Егорович
Мать ребёнка: Григорьева (Земдянцева) Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно