Морозов Семен Никитич Вычислено 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозов Семен Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Лазарь Семенович

Мать ребёнка: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Христофор Семенович

Мать ребёнка: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Варвара Семёновна

Мать ребёнка: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.11.1861 ст.

Сын: Морозов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Рождение ребёнка
1864

Сын: Морозов Никита (Мкртич) Семенович

Мать ребёнка: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна

Мать ребёнка: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Смерть
Неизвестно

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