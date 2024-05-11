Морозов Семен Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1861 ст.
Мать ребёнка: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Рождение ребёнка
1864
Сын: Морозов Никита (Мкртич) Семенович
Мать ребёнка: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна
Мать ребёнка: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Смерть
Неизвестно