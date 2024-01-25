Чебыкина Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Чебыкина Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Чебыкин Герасим Ильич
Бракосочетание
До 1934
Рождение ребёнка
1939
Сын: Чебыкин Анатолий Герасимович
Отец ребёнка: Чебыкин Герасим Ильич
Место жительства
10.05.1946
Мантурово, город Мантурово, Костромская область
Переезд с дочерью Анной в д.Мантурово ?? Источник данных: похозяйственная книга д.Верхотурье 1946-1948 гг.
Смерть
Неизвестно