Чебыкина Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧебыкина Елизавета Николаевна

Чебыкина Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Чебыкина Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Чебыкин Герасим Ильич

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1934

Муж: Чебыкин Герасим Ильич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Чебыкин Анатолий Герасимович

Отец ребёнка: Чебыкин Герасим Ильич

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
10.05.1946
Мантурово, город Мантурово, Костромская область
Переезд с дочерью Анной в д.Мантурово ?? Источник данных: похозяйственная книга д.Верхотурье 1946-1948 гг.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close