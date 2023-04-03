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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1795 и 1799

Дата смерти

Между 1839 и 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

1816 г.р.
1818 г.р.
Между 1821 и 1825 г.р.
1824 г.р.
Между 1826 и 1828 г.р.
1829 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Герасим

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Акинин Пётр

Отец ребёнка: Акинин Герасим

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Акинина) Евдокия

Отец ребёнка: Акинин Герасим

Рождение ребёнка
Между 1821 и 1825

Сын: Акинин Федор

Отец ребёнка: Акинин Герасим

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Акинина) Феодора

Отец ребёнка: Акинин Герасим

Рождение ребёнка
Между 1826 и 1828

Сын: Акинин Алексей

Отец ребёнка: Акинин Герасим

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Акинина) Пелагея

Отец ребёнка: Акинин Герасим

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Акинина) Пелагея

Отец ребёнка: Акинин Герасим

Смерть
Между 1839 и 1848

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