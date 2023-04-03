Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1795 и 1799
Дата смертиМежду 1839 и 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Герасим
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1816
Сын: Акинин Пётр
Отец ребёнка: Акинин Герасим
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Акинина) Евдокия
Отец ребёнка: Акинин Герасим
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1825
Сын: Акинин Федор
Отец ребёнка: Акинин Герасим
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Акинина) Феодора
Отец ребёнка: Акинин Герасим
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1828
Сын: Акинин Алексей
Отец ребёнка: Акинин Герасим
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Акинина) Пелагея
Отец ребёнка: Акинин Герасим
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Акинина) Пелагея
Отец ребёнка: Акинин Герасим
Смерть
Между 1839 и 1848