Фефилатьев Александр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1889
Дата смерти13.01.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Долинина Александра Александровна
Мать ребёнка: Фефилатьева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
11.02.1922
Дочь: Колыбина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Фефилатьева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
23.11.1923
Дочь: Меледина Антонина Александровна
Мать ребёнка: Фефилатьева Анна Семеновна
д.Великопольская, В-Тоемского р-на, Архангельской обл
Рождение ребёнка
19.12.1931
Дочь: Фефилатьева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Фефилатьева Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1976