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Фефилатьев Александр Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1889

Дата смерти

13.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Долинина Александра Александровна

Мать ребёнка: Фефилатьева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
11.02.1922

Дочь: Колыбина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Фефилатьева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
23.11.1923

Дочь: Меледина Антонина Александровна

Мать ребёнка: Фефилатьева Анна Семеновна

д.Великопольская, В-Тоемского р-на, Архангельской обл
Рождение ребёнка
19.12.1931

Дочь: Фефилатьева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Фефилатьева Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилатьева Анна Семеновна

Смерть
13.01.1976
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