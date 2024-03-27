Воробьёва (Спиридонова) Евдокия / Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Спиридонова) Евдокия / Авдотья

Место рождения

Верхне-Уфалейский, завод, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Спиридонов Евстафий / Евстефей

Мать: Спиридонова Ульяна

Верхне-Уфалейский, завод, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1872

Дочь: Шевелина Мария

Отец ребёнка: Воробьёв Ефим

Верхне-Уфалейский, завод, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Воробьёв Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билеткина Анастасия

Отец ребёнка: Воробьёв Ефим

Смерть
Неизвестно
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