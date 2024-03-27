Воробьёва (Спиридонова) Евдокия / Авдотья
Место рожденияВерхне-Уфалейский, завод, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Спиридонов Евстафий / Евстефей
Мать: Спиридонова Ульяна
Верхне-Уфалейский, завод, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1872
Дочь: Шевелина Мария
Отец ребёнка: Воробьёв Ефим
Верхне-Уфалейский, завод, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Воробьёв Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билеткина Анастасия
Отец ребёнка: Воробьёв Ефим
Смерть
Неизвестно