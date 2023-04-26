Полубабкина Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолубабкина Евдокия Тимофеевна

Полубабкина Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

03.05.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.?.1866

Муж: Полубабкин Конон Михайлович

Ягодное
Рождение ребёнка
1867

Сын: Полубабкин Николай Кононович

Отец ребёнка: Полубабкин Конон Михайлович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Хазов Иван Кононович

Отец ребёнка: Полубабкин Конон Михайлович

Рождение ребёнка
12.12.1885

Сын: Хазов Павел Кононович

Отец ребёнка: Полубабкин Конон Михайлович

Ягодное
Смерть
03.05.1887
Ягодное
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close