Полубабкина Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти03.05.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.?.1866
Ягодное
Рождение ребёнка
1867
Сын: Полубабкин Николай Кононович
Отец ребёнка: Полубабкин Конон Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Хазов Иван Кононович
Отец ребёнка: Полубабкин Конон Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1885
Отец ребёнка: Полубабкин Конон Михайлович
Ягодное
Смерть
03.05.1887
Ягодное