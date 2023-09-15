Кондратенко Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безуглая Юлия
Мать ребёнка: Кондратенко Мария Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юля юля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратенко Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Кондратенко Мария Леонидовна
Смерть
Неизвестно