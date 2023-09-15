Кондратенко Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безуглая Юлия

Мать ребёнка: Кондратенко Мария Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юля юля

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратенко Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Кондратенко Мария Леонидовна

Смерть
Неизвестно
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