Федорченко Трофим Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения18.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
08.04.1913
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Федорченко Анна Владимировна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.04.1913
Дочь: Агафия Трофимовна
Мать ребёнка: Федорченко Анна Владимировна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-120,зап-21
Рождение ребёнка
09.11.1914
Сын: Федорченко Порфирий Трофимович
Мать ребёнка: Федорченко Анна Владимировна
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно