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Федорченко Трофим Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

18.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1889

Отец: Федорченко Федор Иванович

Мать: Федорченко Василиса Харитоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
08.04.1913

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Федорченко Анна Владимировна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.04.1913

Дочь: Агафия Трофимовна

Мать ребёнка: Федорченко Анна Владимировна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-120,зап-21
Рождение ребёнка
09.11.1914

Сын: Федорченко Порфирий Трофимович

Мать ребёнка: Федорченко Анна Владимировна

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Анна Владимировна

Смерть
Неизвестно
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