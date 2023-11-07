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Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Анастасия
Дети
Арсентий
Игорь
Нина
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Отец: не указан
Мать:
Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Игорь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Арсентий
Отец ребёнка: не указан
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