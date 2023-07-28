Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
29.06.1791
Сын: Петр Федорович
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно