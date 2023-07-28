Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Матвеевна

Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Андреевич

Рождение ребёнка
29.06.1791

Сын: Петр Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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