Томбасова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасова Ефимия

Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Иван Филатович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Иван Филатович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томбасов Иван Филатович

Смерть
До 1850
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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