Томбасова Ефимия
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Иван Филатович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Иван Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850