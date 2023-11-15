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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1837 по 1838 ст.

Дата смерти

После 1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1821 по 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1837 по 1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелл Евграфов

Рождение ребёнка
01.01.1859 ст.

Сын: Лукъян Маркеллов

Отец ребёнка: Маркелл Евграфов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1863 ст.

Дочь: Татьяна Маркеллова

Отец ребёнка: Маркелл Евграфов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1865 ст.

Дочь: Косьмина (Якунина) Параскева Маркеллова

Отец ребёнка: Маркелл Евграфов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Дочь: Екатерина Маркеллова

Отец ребёнка: Маркелл Евграфов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1870 ст.

Сын: Якунин Петр Маркеллов

Отец ребёнка: Маркелл Евграфов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Феодосия Маркеллова

Отец ребёнка: Маркелл Евграфов

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Марина Маркеллова

Отец ребёнка: Маркелл Евграфов

Рождение ребёнка
04.09.1874

Дочь: Анна Маркеллова

Отец ребёнка: Маркелл Евграфов

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Фекла Маркеллова

Отец ребёнка: Маркелл Евграфов

Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.

Сын: Георгий Маркеллов

Отец ребёнка: Маркелл Евграфов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
После 1882

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