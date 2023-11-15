Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1837 по 1838 ст.
Дата смертиПосле 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1837 по 1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркелл Евграфов
Рождение ребёнка
01.01.1859 ст.
Сын: Лукъян Маркеллов
Отец ребёнка: Маркелл Евграфов
Рождение ребёнка
08.01.1863 ст.
Дочь: Татьяна Маркеллова
Отец ребёнка: Маркелл Евграфов
Рождение ребёнка
21.10.1865 ст.
Дочь: Косьмина (Якунина) Параскева Маркеллова
Отец ребёнка: Маркелл Евграфов
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Дочь: Екатерина Маркеллова
Отец ребёнка: Маркелл Евграфов
Рождение ребёнка
02.05.1870 ст.
Отец ребёнка: Маркелл Евграфов
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Феодосия Маркеллова
Отец ребёнка: Маркелл Евграфов
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Марина Маркеллова
Отец ребёнка: Маркелл Евграфов
Рождение ребёнка
04.09.1874
Дочь: Анна Маркеллова
Отец ребёнка: Маркелл Евграфов
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Фекла Маркеллова
Отец ребёнка: Маркелл Евграфов
Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.
Сын: Георгий Маркеллов
Отец ребёнка: Маркелл Евграфов
Смерть
После 1882