Аксёнов Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1961
Дата смерти27.11.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1985
Дочь: Аксёнова Ольга Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.2019