Аксёнов Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнов Александр Фёдорович

Аксёнов Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1961

Дата смерти

27.11.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1985

Дочь: Аксёнова Ольга Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.11.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.